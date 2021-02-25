Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга анонсировала аукцион на ремонт здания фабрики-кухни УЗТМ. Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.

Здание является объектом культурного наследия, оно было построено в конструктивистском стиле. Сейчас там работает Екатеринбургская академия современного искусства.

В мэрии готовы отдать за ремонт и реставрацию здания до 107 млн рублей. Работы должны начаться в апреле 2021 года и завершиться до конца мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в горадминистрации решили восстановить обелиски «Московской заставы» недалеко от площади Коммунаров.

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