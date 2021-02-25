Донецк, 25 февраля 2021, 11:15 — REGNUM Два дома получили повреждения в результате обстрела украинскими формированиями населённого пункта Еленовка. Об этом сообщили 25 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.
В представительстве ДНР отметили, что обстрелы происходят на фоне срыва украинскими силовиками доставки гуманитарного груза от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного комитета Красного креста (МККК) на территорию ДНР и ЛНР.
Напомним, ранее в направлении Еленовки украинскими силовиками были выпущены 20 мин калибра 60 мм.
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