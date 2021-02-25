Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Авторынок Петербурга показал рост в 17% в январе 2021 года. Как сообщают аналитики агентства «Auto-Dealer-СПб», за первый месяц года в городе продали 9158 легковых машин, что на 17% больше, чем за первый месяц 2020 года.

Радмир Автомобили

Причем, эти данные не включают объем продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz, дилеры которых отчитываются ежеквартально.

Таким образом автомобильный рынок Петербурга растет уже семь месяцев подряд. Лидерство среди марок захватил с серьезным отрывом корейский бренд KIA, который завершил 2020 год на третьем месте, но благодаря старту продаж модели Rio X январь 2021 года дал бренду 49% роста — продано 1842 машины.

На втором месте оказался Hyundai, прибавивший всего 6% и продавший 1048 автомобилей. На третьем — LADA, которая осталась в топе-3, хотя и показала падение в 15% по сравнению с январем 2020 года.

Заметные показатели у Renault (+26%) и у Skoda (+46%), но самым внушительным выглядят цифры Ford, который вернулся в топ-10 через линейку коммерческих автомобилей Transit, что сразу дало 367% рост, а также китайский бренд-дебютант Chery. Это первая китайская марка, которой удалось попасть в топ-10 по итогам всего одного месяца, продемонстрировав рост в 502% по сравнению с прошлым январем.

«Январь сохранил тенденции конца прошлого года — дефицит автомобилей сохраняется, и в лидерах находятся те, кому удалось стабилизировать ситуацию с поставками машин в дилерские центры. Такой высокий рост в первый месяц увеличивает шансы петербургского авторынка завершить первый квартал в плюсе. Но многое в достижении такого результата будет зависеть от ситуации в феврале-марте, когда потребитель ощутит более серьезное влияние новой волны роста цен на автомобили», — заявил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Добавим, на Петербург приходится 9,6% общего объема продаж автомобилей по России: этот показатель вырос с прошлого января, когда составлял только 7,9%.