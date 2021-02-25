Москва, , 11:11 — REGNUM Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что голкипер Илья Помазун возвращается в московский ЦСКА. Об этом 25 февраля сообщает «Чемпионат».

"У ЦСКА в трансферном контракте была опция отозвать Илью. Они ею воспользовались в последний день окна, потому что Игорь Акинфеев заболел», — сказал Иванов.

Он добавил, что это потеря для «Урала», но клуб попробует найти ему замену.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Акинфеев и защитник команды Игорь Дивеев заразились коронавирусом. В связи с этим воспользовался пунктом о досрочном возвращении Помазуна из аренды в «Урале».

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