Сеул, , 11:11 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры PUBG: New State для мобильных платформ объявили о старте предварительной регистрации аккаунтов. Об этом 25 февраля сообщил портал Screen Rant.

Издательская компания Kraftonвыложила в сеть трейлер, в котором показала игровой процесс, и сообщила, что пользователи мобильных устройств под управлением ОС Android могут пройти предварительную регистрацию в PUBG: New State через сервис Google Play Store. Она также пообещала, что владельцы устройств Apple смогут начать регистрироваться «позже».

Напомним, согласно хронологии вселенной, события в PUBG: New State развернутся в 2051 году. Релиз игры на платформах iOS и Android состоится в 2021 году.

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