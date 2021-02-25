Калуга, , 13:14 — REGNUM В настоящее время в Калужскую область поступило 44 тыс. 912 доз вакцины, привиты 28 924 человека, сообщает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

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Охват вакцинацией составляет 2 886,6 на 100 тысяч населения. В медицинских организациях области создан 41 прививочный участок, для выезда на предприятия работают 46 мобильных медицинских бригад, в сельские населенные пункты выезжают три мобильные бригады.

По словам Алана Цкаева, в стационарах области имеются все необходимые препараты для лечения новой коронавирусной инфекции, запас сформирован на срок более 30 дней. По состоянию на 24 февраля 22 тыс. 848 пациентов обеспечены бесплатными медицинскими лекарствами на сумму свыше 42 млн рублей.

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