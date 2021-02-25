Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Новосибирске после ДТП с участием пассажирского автобуса организована прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

ДТП произошло сегодня, 25 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска.

«Предварительно установлено, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб его водитель, — отметили в ведомстве. — Прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения (в части соблюдения дорожных условий) и безопасности пассажирских перевозок».

По данным местных СМИ, ДТП произошло возле остановки «НГАУ». Водитель автомобиля Toyota Premio двигался по улице Никитина, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В автобусе было 25 человек.