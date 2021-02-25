Мадрид, , 11:09 — REGNUM Началась массовая вакцинация против COVID-19, и, хотя эксперты настаивают на ее безопасности, для людей с аллергическими реакциями она безопасной являться не будет. Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.

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Серьезными ли могут оказаться побочные реакции? Следует ли людям с аллергией избегать вакцины? Об этом изданию рассказали аллергологи.

Момент истины настал: массовая вакцинация против COVID-19 началась в сотне стран, хотя и более низкими темпами, чем хотелось бы (за исключениями, таких стран как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США). Есть данные, что в мире уже введено более 200 миллионов доз. В Испании на данный момент было применено более трех миллионов доз, и чуть более миллиона человек уже прошли повторное вакцинирование, что гарантирует более 95% защиты от COVID-19. Прибытие новых партий различных вакцин способствовало реализации стратегии иммунизации автономных сообществ, которые уже установили порядок вакцинации в соответствии с различными группами риска. Для населения вакцинация является лучшим способом как можно скорее вернуться к нормальной жизни, и доказательством этого является то, что 72% граждан готовы пройти вакцинацию (на 32% больше, чем в декабре 2020 года), согласно опросу Центра социологических исследований (CIS) в январе.

Но по мере приближения времени вакцинации вопросы о потенциальных реакциях и, что более важно, об их серьезности, становятся все больше. Несколько дней назад престижный журнал Nature опубликовал статью со всей доступной на сегодняшний день информацией по каждому типу вакцины. Из матричных РНК — Pfizer и Moderna — Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) в США собрала 372 нетяжелых случая на каждый миллион введенных доз. Эффекты чаще возникают после повторной вакцинации и включают в себя боль в месте инъекции, головную боль, усталость и жар.

Может вызвать тяжелую реакцию

Хотя количество зарегистрированных побочных реакций невелико, «врачи обнаруживают, что они встречаются чаще, чем при применении вакцины против гриппа», — говорит Хелен Чу, специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского факультета Вашингтонского университета в Сиэтле. Предлагаемое объяснение состоит в том, что «вакцины мРНК COVID-19 вызывают особенно сильный иммунный ответ, который увеличивает риск побочных эффектов, хотя это также означает, что вакцины работают».

Агентство США сообщает о трех случаях анафилактических реакций (очень серьезных) на миллион доз вакцины Moderna и пяти случаях с вакциной Pfizer. Эта цифра, хотя и очень низкая, но превышает один случай на миллион при вакцинации против гриппа. Что касается Оксфордской AstraZeneca, которая прибыла в Испанию в феврале 2021 года, VAERS сообщила о 30 случаях анафилаксии из трёх миллионов введенных доз. По данным Центров по контролю за заболеваниями США, большинство людей, которые испытали эту серьезную реакцию, имели в анамнезе аллергию. Полиэтиленгликоль, используемый в качестве наполнителя в мРНК-вакцинах, может быть причиной серьезных реакций.

Ученые считают, что причиной серьезных реакций также может быть наполнитель, используемый в вакцинах Pfizer и Moderna, которым является полиэтиленгликоль (которого нет в вакцинах Johnson & Johnson) — «молекула, которая присутствует во многих продуктах, от лекарств до косметики и обычно вызывает контактный дерматит», — уточняет Нэнси Ортега, президент комитета по лекарственной аллергии Испанского общества аллергологии и клинической иммунологии (SEAIC). Moderna также содержит трометамол, который «присутствует в антибиотиках и в некоторых нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП). Ортега, также являющийся аллергологом университетской больницы доктора Негрина в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, настаивает на том, что «нет необходимости проводить какое-либо предварительное аллергологическое исследование, чтобы выяснить, есть ли у человека аллергия на указанные вспомогательные вещества, потому что это очень необычная аллергия, и если у кого-то есть, нормальным явлением является то, что у него уже были реакции в прошлом».

Стоит ли прививаться?

Некоторые эксперты предупреждают, что люди с тяжелыми аллергическими реакциями могут отказаться от вакцинации. Применима ли эта рекомендация ко всем людям, страдающим аллергией? «Эти новые вакцины, вакцины мРНК и вакцины аденовируса (AstraZeneca), столь же безопасны для аллергиков, как и вакцины против гриппа или кори», — говорит Ортега. Теперь, как она советует, «если у кого-то была реакция на другую вакцину, их врач должен направить их к аллергологу, чтобы изучить ее и определить компонент вакцины, который вызвал реакцию, и проверить, соответствует ли она какой-либо из новых вакцин против COVID-19». Только в том случае, если действительно какой-то компонент совпадает, «эту вакцину вводить нельзя».

Аллергологи осознают огромную путаницу, которую создают новые вакцины, даже среди самих медицинских работников. Чтобы облегчить работу и развеять сомнения, SEAIC подготовил документ с различными рекомендациями.

Наиболее актуальны следующие:

— нельзя рекомендовать отказ от вакцинации всем людям, у кого когда-либо были аллергические реакции на лекарства и/или продукты питания;

— все пациенты, которым предстоит вакцинация от COVID-19, должны находиться под наблюдением медицинского персонала в течение нескольких минут после введения: 15 минут — для здоровых пациентов; 30 минут для людей с распространенной аллергией (поллиноз, риноконъюнктивит, пищевая или лекарственная аллергия) или семейным анамнезом тяжелой аллергии (анафилаксия); 45 минут, если у вас ранее была анафилаксия или тяжелая аллергия на другие вакцины;

— вакцина Pfizer противопоказана лицам с аллергией на компоненты и тем, у кого была тяжелая реакция на первую дозу;

— мРНК-вакцины можно вводить людям с ослабленным иммунитетом (хотя их организм не может отвечать выработке антител в таком же количестве, как у здоровых людей);

— наличие аллергии на пенициллин, обезболивающие, пыльцу или растительную пищу или после лечения кортикостероидами не означает противопоказания к введению вакцины.

А как насчет второй дозы?

Сомнения снова возникают, когда вторую дозу нужно вводить людям, у которых была побочная реакция на первую. Чтобы помочь с этими проблемами, группа вакцинации Федерации испанских научных медицинских ассоциаций (FACME) выдает следующие показания:

— если острая генерализованная крапивница, одышка или бронхоспазм появляются в течение 30 минут после введения первой дозы, не вводите вторую;

— если первая доза вызывает анафилактическую реакцию, вторую давать не следует.

Какие побочные эффекты?

— они похожи на синдром гриппа: астения, головная боль, миалгия, озноб, артралгия и лихорадка;

— они чаще встречаются у молодых людей, чем у пожилых людей;

— интенсивность реакции обычно усиливается после второй дозы;

— у большинства людей эффекты имеют слабую либо умеренную интенсивность и продолжаются менее 72 часов;

— чтобы контролировать дискомфорт, вы можете принять парацетамол или другие обезболивающие;

— вы не должны принимать обезболивающие, чтобы предотвратить реакцию, потому что они могут повлиять на эффективность вакцины;

— нет твердых выводов, подтверждающих, что реакция более интенсивна у людей, которые уже переболели COVID-19.

Вакцины — это большая надежда победить новый коронавирус, и органы здравоохранения во всем мире, и исследователи стремятся вселить уверенность населения в безопасности этих препаратов. Однако реальность омрачает эйфорию: массовая вакцинация идет медленнее, чем хотелось бы, и летом цель вакцинации значительной части населения не будет достигнута. В общем — медленно, но верно.