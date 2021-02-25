Черкесск, , 11:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло нападение на сотрудников правоохранительных органов. Двое неизвестных ранили полицейского и сотрудника Росгвардии. Нападавших ищут, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля в Малокарачаевском районе. Силовики заметили автомашину «Нива», стоявшую на обочине, и подошли для проверки документов. В ответ на это находившиеся в ней двое мужчин сначала выругались в адрес полицейских, затем один из них набросился на правоохранителей с ножом, а другой — выстрелил из охотничьего ружья.