Челябинск, , 11:06 — REGNUM В Челябинской области за 24 февраля выявили 211 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Для сравнения, 23 февраля в регионе обнаружили 218 новых заразившихся. С начала пандемии коронавирус выявили уже у 51 545 человек.

Выздоровели 44 034 пациента. Больных COVID-19 на утро 25 февраля насчитывалось 5445. За сутки скончались ещё десять граждан с коронавирусом, в том числе семеро от COVID-19.