Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Оппозиционным партиям Грузии нужно прекратить вести антигосударственную деятельность и начать работать в парламенте страны. С таким обращением, как передает «Общественно телевидение», 25 февраля выступил перед журналистами спикер парламента Арчил Талаквадзе.

«Я советую оппозиции завершить испытывать государство и вернуться к служению народу, вернуться в парламент и принять участие в нормальном политическом процессе», — сказал председатель законодательного органа.

Он добавил, что руководство правящей партии «Грузинская мечта» готово продолжать переговоры с оппозицией, но «на справедливых условиях». Талаквадзе также выразил уверенность, что оппозиционные партии войдут в парламент.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. В стране проходят акции протеста. Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля был арестован лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

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