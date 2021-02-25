Амстердам, , 11:04 — REGNUM Власти Нидерландов должны наладить диалог с Россией и организовать поставки в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 25 февраля в ходе выступления в парламенте по вопросу борьбы с пандемией COVID-19 заявил депутат Герт Вилдерс, являющийся лидером крайне правой Партии свободы.

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«Я ещё раз призываю премьер-министра Рютте связаться с президентом России Путиным», — подчеркнул парламентарий.

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1364589494184386560

Он пояснил, что это необходимо с целью договориться о поставках «успешной российской вакцины «Спутник V» в Нидерланды или быстро организовать её производство на территории страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал отказ правительства страны от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что у препарата нет недостатков, и настаивает на приобретении вакцины. Премьер-министр подчеркнул, что людям необходимо позволить добровольно пройти вакцинацию препаратом, которому они доверяют.

Матович также добавил, что в вопросе вакцинации страны Евросоюза оказались «проигравшими» из-за большого количества отложенных вакцин.