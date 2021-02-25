Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM В Ленинградской области планируется развернуть дополнительные пункты для вакцинации. Об этом 25 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин на заседании правительства Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящий момент в регион поставлено 48 822 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Привито 32 203 человека (66% от поставки) или 2,8% от запланированного числа (в Ленобласти хотят привить 60% населения). Среди тех, кто уже получил первый компонент, 2062 медицинских работника, 1745 работников образования, 584 работника соцзащиты и 448 сотрудников силовых структур. Полностью вакцинированы двумя дозами 8966 человек (27,6% от всех привитых).

В настоящий момент в регионе работают 28 стационарных и 18 мобильных пунктов вакцинации (мобильные вакцинируют предприятия). Однако к концу текущей недели планируется открыть еще 12 пунктов. Таким образом общее их число в регионе достигнет 40.

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