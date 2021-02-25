Пермь, , 11:02 — REGNUM В Пермском крае ряд туристов, вернувшихся из-за границы, игнорируют тесты на COVID-19. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, число таких граждан составляет около 6%.

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Между тем, в отношении возвращающихся из зарубежных стран действует требование — прохождение теста на COVID-19 методов ПЦР и внесение результатов анализа на сайте «Госуслуги» в течение трех дней после прилета из-за рубежа.

Надзорным ведомством в ГУ МВД России по Пермскому краю направлено более 1,9 тыс. материалов в отношении нарушителей. Более 100 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») составлено в отношении граждан, обследованных методом имунноферментного анализа по прибытии из других стран.