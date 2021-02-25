Токио, , 11:02 — REGNUM Решение о присутствии зрителей на Олимпиаде в Токио должно быть принято в конце марта. Об этом 25 февраля заявила глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

«Думаю, мы должны выразить общее направление по этому вопросу примерно тогда, когда начнётся эстафета олимпийского огня», — цитирует Хасимото издание Nikkan Sports.

Начало эстафеты олимпийского огня запланировано на 25 марта в префектуре Фукусима. Эстафета продлится в течение 121 дня, факел планируется пронести через все 47 префектур Японии.

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