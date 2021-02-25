Амстердам, , 11:02 — REGNUM Спецслужбы Нидерландов якобы «ежедневно ловят хакеров как из Китая, так и России», заявил глава Службы общей разведки и безопасности страны (AIVD) Эрик Акербом в интервью Vu Magazine.

«Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений», — сказал он.

Их целью, добавил Акербом, якобы является жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети. При этом он не привел конкретных примеров кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Microsoft Брэд Смит сообщил в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США, что у компании имеются доказательства причастности русской разведки к кибератакам на американскую организацию SolarWinds. В то же время эти «весомые доказательства» пока не были предъявлены. Президент США Джо Байден пообещал, что атаки не останутся без ответа.

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