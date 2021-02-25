Москва, , 11:13 — REGNUM Наличие иммунной прослойки, продолжительность светового дня, сезонные условия являются факторами, которые влияют на возможный подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Об этом рассказали инфекционисты и вирусологи 25 февраля РБК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Так, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков считает, что новый подъём заболеваемости будет в середине весны, но называть его «третьей волной» некорректно. Волна — чередование полного прекращения и возращения эпидемии, тогда как в России были только спады и подъёмы.

По его словам, весной в Россию придёт «британский» штамм коронавируса. При этом среди населения нет полноценной иммунной прослойки, так как вакцинацией охвачены пока немногие. Переболевшие в начале пандемии могут повторно заразиться вирусом.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — сказал Тимаков.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский полагает, что летом заболевающих станет меньше, однако осенью произойдёт новый всплеск. Так ведут себя острые респираторные заболевания — «поднимаются» к холодам и спадают к лету.

«Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью», — сказал Аграновский.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что остановит распространение вируса более активная вакцинация. Однако так случится, если не появится новых, более активных мутаций SARS-CoV-2.

«Хоть в разных странах картина заболеваемости разная, но общая тенденция, безусловно, на снижение», — заключил он.

Читайте также: Инфекционист предупредил о возможности новой волны пандемии коронавируса