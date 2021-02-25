Улан-Удэ, , 11:01 — REGNUM По итогам 2020 года объём экспорта из Бурятии вырос на 27,6% до 1,16 млрд долларов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики республики, позитивную динамику обеспечил почти четырёхкратный рост экспорта машиностроительной продукции — до 471,3 млн долларов.

«Среди прочих экспортируемых товаров позитивная динамика наблюдается по экспорту свинины, поставки которой составили 3,1 млн долларов США, увеличившись на 41,7% по сравнению с 2019 годом», — отметили в правительстве.

Основными внешнеторговыми партнёрами республики остаются страны Восточной Азии — Китай (49,4%), Япония (23,2%), Республика Корея (7,0%) и Тайвань (5,6%). Также бурятских товары поставлялись в Нигер, Монголию и Малайзию.

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