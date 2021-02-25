Самара, 25 февраля 2021, 11:04 — REGNUM Замруководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Богатовского района Самарской области заподозрили в совершении преступления. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщается, что 20 февраля текущего года суд удовлетворил ходатайство сотрудников правоохранительных органов об отстранении подозреваемой от занимаемой должности.
В настоящий момент идет предварительное следствие по данному уголовному делу, результаты расследования по которому взяла под контроль районная прокуратура.
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