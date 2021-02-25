Самара, , 11:04 — REGNUM Замруководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Богатовского района Самарской области заподозрили в совершении преступления. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По версии следствия, в результате незаконных преступных действий должностного лица администрацией района в декабре 2019 года заключён муниципальный контракт на приобретение заведомо не пригодной для проживания квартиры для последующего предоставления детям-сиротам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что 20 февраля текущего года суд удовлетворил ходатайство сотрудников правоохранительных органов об отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

В настоящий момент идет предварительное следствие по данному уголовному делу, результаты расследования по которому взяла под контроль районная прокуратура.

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