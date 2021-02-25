Брянск, , 11:01 — REGNUM В Брянской области 25 февраля подтверждены 100 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 300 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 32 тыс. 593 носителя инфекции. За минувшие сутки выписан после лечения 82 пациента, с начала пандемии выздоровели 31 тыс. 695 человек.

В общей сложности лаборатории региона провели 454 тыс. 282 исследования на коронавирус.