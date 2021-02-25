Омск, , 10:59 — REGNUM Пожилую омичку — любительницу кошек — после жалоб соседей обязали привести квартиру в порядок. Уборка была проведена под контролем судебных приставов.

Как сообщили ИА REGNUM 25 февраля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области, навести порядок в квартире, доведённой до антисанитарного состояния, омичку обязал суд.

С иском к 63-летней женщине, проживающей в доме на Сибирском проспекте, в Ленинский районный суд Омска обратились представители управляющей компании. В иске пояснялось, что жильцы многоквартирного дома неоднократно жаловались на женщину, проживающую в квартире на первом этаже.

Из квартиры омички, содержавшей множество кошек, в подъезд проникал неприятный запах. В комнатах она складировала различную ветошь и иной бытовой мусор. Эта информация подтвердилась в ходе проверок. Хозяйке квартиры вручили предписание о необходимости навести порядок. Однако никаких действий по наведению порядка женщина не предприняла. В результате омичку обязали освободить квартиру от мусора и бытовых отходов по суду.

Судебный пристав уведомил пенсионерку о необходимости исполнить решение суда в установленный срок, но она так и не приступила к уборке жилого помещения. За это жительницу дома трижды привлекали к административной ответственности.

Судебный пристав-исполнитель подчеркнул, что взыскатель может самостоятельно исполнить решение суда с возможностью взыскания суммы понесённых расходов с должницы. Управляющая компания решила поступить именно таким образом.

В квартире женщины навели порядок силами нанятой за счёт взыскателя клининговой компании с привлечением спецтехники. Для вывоза мусора и бытовых отходов потребовалось три грузовых автомобиля. Теперь омичке придётся возместить взыскателю понесённые расходы.

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