Минск, , 11:01 — REGNUM После выборов президента Белоруссии, которые состоялись в августе 2020 года, Следственным комитетом (СК) республики было возбуждено свыше 2,3 тыс. уголовных дел об экстремизме. Об этом 25 февраля заявил глава белорусского СК Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Носкевича, на данный момент все сотрудники правоохранительной системы республики оценивают результаты Всебелорусского народного собрания через призму событий, начавшихся в Белоруссии после выборов президент страны, которые состоялись 9 августа 2020 года

«СК расследует более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы вынесли, — весь правоохранительный блок, в том числе СК, настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», — добавил глава белорусского СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о недопущении повышения цен на социально значимые товары.