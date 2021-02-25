Душанбе, , 10:59 — REGNUM Стоимость сжиженного природного газа в Таджикистане с 15 февраля 2021 года выросла на 14%, сообщает 25 февраля агентство «Авеста».

Отмечается, что в начале 2021 года сжиженный природный газ стоил 4 сомони (25,8 рубля) за один литр. По состоянию на 25 февраля стоимость одного литра составляет 4,55 сомони (29,4 рубля). Дефицита этого вида топлива в республике не наблюдается.

Напомним, в июле 2020 года стоимость сжиженного природного газа в Таджикистане выросла на 65%, с 2,5 сомони до 4 сомони (с 16,1 до 25,8 рубля). По итогам 2020 года в Таджикистан импортировано 420,5 тыс. тонн сжиженного газа. Основным поставщиком является Казахстан.

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