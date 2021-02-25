Ярославль, 25 февраля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославле объявлена электронный аукцион на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 21 единицы дорожной техники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок. Заказчиком техники выступает подведомственное учреждение департамента городского хозяйства мэрии — МБУ «Горзеленхозстрой».

City-yaroslavl.ru КДМ на уборке в Ярославле

Согласно документации электронного аукциона, предполагается взять в лизинг 2 комбинированных дорожных машины (КДМ) с пескоразбрасывающим оборудованием, 4 КДМ с поливомоечным оборудованием и с высоконапорной мойкой, 2 КДМ с пескоразбрасывающим оборудованием и оборудованием для ямочного ремонта, 8 тракторов «БЕЛАРУС» со щеткой коммунальной и плужным оборудованием, 2 фронтальных одноковшовых погрузчика, 2 специальных подметально-уборочных прицепа «Бродвей», 1 вакуумную подметальную машину.

Победитель аукциона должен определиться 3 марта, уборочная техника должна поступить в течение 30 дней с момента заключения контракта. МБУ «Горзеленхозстрой» должен будет осуществить 32 лизинговых платежа: первый — до 30 мая 2021 года, последний — до 31 декабря 2023 года. На данный момент максимально возможная цена лизингового соглашения составляет 145,9 миллионов рублей. Оплата осуществляется за счет средств бюджета Ярославля

City-yaroslavl.ru Трактор в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM на начало зимнего сезона МБУ «Горзеленхозстрой» располагал всего 14 комбинированными-дорожными машинами, которые в основном арендовал у МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». По нормативу на уборку Ярославля требуется около 60 КДМ.

В мэрии признавали подлинность появлявшейся в Интернете ведомости «Горзеленхозстроя» по уборке Ярославля. Согласно документу, в ночь на 22 февраля город убирали 12 комбинированных дорожных машин, 12 тракторных щеток, 4 фронтальных погрузчика, 5 грейдеров, 13 самосвалов.