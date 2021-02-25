Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM Во дворах Екатеринбурга выявлены 13 опасных детских и спортивных площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте госжилнадзора Свердловской области.

Проверки были проведены в Ленинском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах города. Обнаружены 13 площадок, где нарушаются правила и нормы технической эксплуатации.

Площадки размещены на территории дворов в границах следующих домов: ул. Островского, д. 1, 5, 7; ул. Московская, д. 192, 194, 196, 198; ул. Волгоградская, 18, 18а; ул. Вильгельма де Геннина, 34, 40, 42, 31, 33, 37, 45, 47, 49; ул. Анатолия Мехренцева, 32, 38, 42, 46; ул. Рябинина, 19, 21, 29; ул. Академика Сахарова, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 57; ул. Шефская, 106/1, 106/2, 108; ул. Совхозная, 2, 4 6, 8, 10, 12; ул. Таганская, 87, 89, 91, 95; Союзная, 27; ул.8 Марта, 188, 190 и ул. Фучика, 1, 3, 5.

Прокуратура вынесла представления четырём управляющим компаниям для устранения нарушений: УК «Территория — Юг», УК «Юг-Энерго», УК «Академический» и УЖК «Адом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Биробиджане возбудили уголовное дело по подозрению в хищениях при благоустройстве детских площадок.

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