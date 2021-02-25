Москва, , 10:57 — REGNUM Правительство Москвы планирует установить в метрополитене мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Об этом 25 февраля пишет газета «Коммерсантъ».

Экраны должны уметь распознавать лица и отслеживать скопления людей. Информация о тендере размещена на сайте государственных закупок. Победитель конкурса будет выбран 4 марта.

Всего планируется приобрести 316 экранов, установив их на 85 станциях подземки. На госзакупку собираются потратить 932 млн рублей. В ГУП «Московский метрополитен» рассказали, что экраны нужны для информирования в экстренных ситуациях, пояснив, что видеокамеры не предназначены для поиска и распознавания конкретных людей.

Однако журналисты издания, ознакомившись с документацией, назвали требования, которые предъявляются к технике — автофокус, разрешение Full HD, поддержка интеллектуальных модулей, в числе которых «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления. Система, как пишет СМИ, может отследить поведение объекта — «пересечение линии», «быстрое движение» или «праздношатания».