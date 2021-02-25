Москва, , 10:59 — REGNUM На западе Москвы произошло ДТП с участием ракетного комплекса С-400. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в одном из телеграм-каналов.

На кадрах видна колонна из шести комплексов ПВО. Передний из них въехал в автомобиль военной автоинспекции, который в свою очередь врезался в стоящий спереди легковой автомобиль.

Всего в ДТП пострадали два легковых автомобиля, микроавтобус военной полиции, ракетный комплекс С-400 и мусоровоз.

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