Джакарта, , 10:57 — REGNUM Процесс эвакуации пострадавших золотоискателей в деревне Буранга в провинции Центральный Сулавеси продолжается, сообщает CNN Indonesia.

В настоящее время из-под завалов удалось достать 11 человек.

Известно, что 26 человек стали жертвами оползня. Из этого числа 15 человек не пострадали, трое получили ранения, трое погибли, а пятерых человек продолжают искать.

По меньшей мере 36 человек участвуют в поисках жертв при обрушении шахты. На месте происшествия развернуты два экскаватора.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 февраля 2021 года.

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