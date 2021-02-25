Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. На Сахалине на реке Найба в районе села Стародубское на льдине, которую от берега отделила трещина шириной от 50 до 100 см, находятся порядка 1,3 тыс. человек, сообщили в официальном телеграм-канале правительства области.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя рыбалка

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Толщина льда, на котором находятся рыбаки, составляет 30−40 см. Сообщается, что ледовое поле устойчивое. Люди могут самостоятельно преодолевать трещину и возвращаться на берег. Спасатели провели соответствующее звуковое оповещение.

На месте происшествия работают 23 человека и 16 единиц техники.

Трещина на реке Найба образовалась в 100 метрах от берега.

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Как сообщало ИА REGNUM, на рыболовецком траулере в Баренцевом море произошло ЧП — у судна отказал двигатель. По данному факту Северо-Западной транспортной прокуратурой проводится проверка.