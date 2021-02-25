Военной судоверфи выставили многомиллионный счет
Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» из Санкт-Петербурга получило сразу два многомиллионных иска от поставщика энергоресурсов. Обе претензии на общую сумму более 35 млн рублей поступили в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но к производству принята пока только одна из них, передаёт ИА REGNUM.
АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» подала вторую претензию 18 февраля 2021 года. Сумма исковых требований — 17 878 790,91 рубля.
24 марта суд также рассмотрит иск энергосбытовой компании, поданный 15 января. Речь идёт о взыскании задолженности в размере 17 317 669,24 рубля. Дело приняла к производству судья Ульянова.
Для справки: предшественница судоверфи создана в 1912 году. Сама компания на сегодня занимается строительством боевых кораблей, а также коммерческим судостроением.