Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» из Санкт-Петербурга получило сразу два многомиллионных иска от поставщика энергоресурсов. Обе претензии на общую сумму более 35 млн рублей поступили в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но к производству принята пока только одна из них, передаёт ИА REGNUM.

A.Savin Судостроительный завод «Северная верфь». Аэрофотосъёмка

АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» подала вторую претензию 18 февраля 2021 года. Сумма исковых требований — 17 878 790,91 рубля.

24 марта суд также рассмотрит иск энергосбытовой компании, поданный 15 января. Речь идёт о взыскании задолженности в размере 17 317 669,24 рубля. Дело приняла к производству судья Ульянова.