Москва, 25 февраля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Концепция проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства должна учитывать право каждой страны обеспечивать свой суверенитет всеми законными способами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в ходе заседания круглого стола в верхней палате парламента.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Право государства обеспечивать свой суверенитет всеми законными способами надо, конечно, подчеркивать, исключить при этом вмешательство в суверенные дела других государств, то есть, защищая себя, мы не можем делать это их же методами на чужой территории», — пояснил Климов.

При этом, продолжил сенатор, текст документа должен корреспондироваться с заложенными в Конституции такими нормами, как та, что «РФ принимает меры по поддержанию международного мира и безопасности, обеспечению мирного существования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государств».

«Речь идет не только о нашем недопущении вмешательства в наши внутренние дела, но и в широком смысле слова. Конституция РФ обязывает проводить эту работу глобально», — подчеркнул Климов.