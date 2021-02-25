Пермь, 25 февраля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Дочерние структуры госкорпорации «Ростех» — военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» (Пермь) и НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (Тула) — приступили к подготовке тяжелой огнеметной системы нового поколения ТОС-2 «Тосочка» к государственным испытаниям. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Vitaly V. Kuzmin Применение тяжёлых огнемётных систем

В ближайшее время комплексные испытания «Тосочки» будут завершены. По результатам решится вопрос о сроках постановки комплекса залпового огня на вооружение.

Изготовлением современного огнемётного комплекса занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро» группы предприятий ПАО «Мотовилихинские заводы». Осенью 2020 года огнеметы «ТОС-2» успешно прошли опытные войсковые испытания в рамках учений «Кавказ-2020», где были продемонстрированы боевые возможности машин. По результатам проведена детальная доработка.

Стоит отметить, огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» — это улучшенная модификация комплексов залпового огня стоящих сейчас на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Она отличается от своих предшественников улучшенными тактико-техническими характеристиками. Функции новой боевой машины аккумулированы на колесной базе автомобиля «Урал», что добавляет системе универсальность и автономность. «Тосочка» имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.