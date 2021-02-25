Москва, 25 февраля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв представил 12 форм реагирования на ситуацию в другой стране и провел границу, что считать вмешательством во внутренние дела государства, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Константин Косачёв

В основе концепции проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства должен быть Устав ООН, заявил Косачёв. В Уставе ООН ключевым критерием является обращение на собственных акторов, без перехода на чужую территорию, то есть замораживание отношений со своей стороны.

«Именно такой критерий я бы и предложил», — отметил глава комитета в ходе круглого стола в Совфеде.

Косачёв нашел 12 возможных форм реагирования на происходящее в другой стране, если происходящее вызывает негативную реакцию.

Так, по его мнению, самая мягкая форма реакции с уважением суверенитета — заявить публично и сообщить, как проблема решается в стране, более жесткая форма — критика. Далее следует замораживание или приостановка проектов международного сотрудничества в рамках межгосударственных договоренностей, после — введение «санкций», то есть запрета собственным участникам коммерческого сотрудничества с конкретным государством, более серьезная мера — понижение меры дипломатических отношений, самая жесткая реакция — разрыв дипотношений.

«Дальше идет то, что уже не позволительно, что является нарушением суверенитета, что должно быть запрещено в рамках концепции», — продолжил Косачёв.

Речь идет о поддержке гражданского общества в другой стране с целью разогрева протестов, поддержке политической оппозиции, введении санкций экономического и политического характера на акторов в другой стране, делигитимазации власти в другой стране (например, Венесуэла), поддержке вооруженной оппозиции и, наконец, крайняя мера — применение собственной военной силы, то есть интервенция.