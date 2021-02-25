Душанбе, , 10:20 — REGNUM В Таджикистане перекрыли движение автотранспорта на дорогах Душанбе — Ходжент и Душанбе — Хорог, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

Сходы лавин в Таджикистане продолжаются несколько дней подряд из-за обильных осадков в виде снега. Сход лавин произошел на 67-м километре автодороги Душанбе — Варзоб и на дороге Хорг — Мургаб.

Спасатели эвакуировали 28 человек, заблокированных на трассе Душанбе — Айни. В ведомстве отметили, что ежедневно очищают крупные автодороги от шести-семи лавин. Высота снежного покрова на дороге может достигать десяти метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля на трассе Хорог — Ишкашим произошло 16 сходов лавин. По данным агентства по гидрометеорологии, неблагоприятная погода в Таджикистане сохранится до 26 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане ограничено движение транспорта из-за схода лавин