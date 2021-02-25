Горно-Алтайск, , 10:19 — REGNUM Жители столицы Горного Алтай жалуются на плохую уборку снега на дорогах, тротуарах и автобусных остановках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за последние две недели поступило более 150 жалоб.

К критике коммунальных служб города и подрядных организаций присоединился накануне, 24 февраля глава региона Олег Хорохордин. Он назвал состояние дорог в республиканской столице неудовлетворительным.

«Снежные валы на тротуарах и обочинах, около пешеходных переходов, на остановках и проезжей части недопустимы. Работа по уборке снега должна выполняться оперативно и в круглосуточном режиме», — отметил он.

Глава поручил городским властям ликвидировать снежные завалы до конца рабочей недели и не допускать их скопления. При этом синоптики дают неутешительный прогноз, на неделе вновь ожидается снег.

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