Вена, , 10:19 — REGNUM Россия призывает западных партнёров предотвратить подготовку властей Украины «возможной военной авантюры» в Донбассе. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Будет правильно, если зарубежные коллеги задействуют дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти и армии к новой возможной военной авантюре», — цитирует его ТАСС.

Гаврилов подчеркнул, что это и послужит прямым свидетельством их приверженности миру на Украине и стабилизации в сфере европейской безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что боевики ВСУ готовы к наступательной операции и уже отработали соответствующие маневры в рамках учений

Дальнейшая эскалация в Донбассе может привести к непоправим последствиям на всех фронтах. Ответственность за это ляжет на представителей Украины. Так отреагировали на обострение обстановки в Донбассе в пресс-службе министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

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