Буэнос-Айрес, , 10:18 — REGNUM Взаимодействие России и Аргентины в сфере борьбы с коронавирусной инфекций будет способствовать развитию сотрудничества и в других областях двусторонних отношений. Об этом во время посещения центра вакцинации в городе Хосе-Клементе-Пас 25 февраля сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Мы верим, что сотрудничество по вакцине позволит нам укрепить взаимодействие и в политике, безопасности, социально-экономических вопросах, торговле, культуре, медицине, — подчеркнул дипломат. — Россия — это надёжный друг, который не бросает своего друга в беде».

Он напомнил, что Россия поставила в Аргентину российскую вакцину «Спутник V», в декабре 2020 года ей начали прививать медработников. А в настоящее время в Москве находится аргентинская правительственная делегация для согласования новой поставки вакцины в страну.

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«После завершения клинических испытаний и публикаций, в том числе в Lancet, нет никаких сомнений, что российский препарат — один из лучших в мире, он безопасен и эффективен», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аргентине ужесточили график вакцинации против коронавирусной инфекции в связи с прибытием в республику партии российского препарата «Спутник V». Получение дополнительных доз вакцины позволяет привить весь медицинский персонал, высшее руководство страны и начать иммунизацию лиц старше 70 лет. На днях в Буэнос-Айресе и одноимённой провинции страны началась запись на вакцинацию для лиц старше 80 лет.

Ранее в стране разразился скандал, после которого министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку из-за вакцинации от COVID-19 вне очереди ряда приближённых к правительству лиц. О невозможности привиться от коронавирусной инфекции рассказал журналист Орасио Вербитски. Однако, по его словам, обращение к главе минздрава «по знакомству» позволило ему получить прививку. По данным местных СМИ, вне очереди и без огласки также привились ряд аргентинских политиков.