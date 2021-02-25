Москва, , 10:20 — REGNUM На 85 станциях московского метрополитена будут установлены специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать, быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». Об этом 25 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные на портале госзакупок.

Уточняется, что, согласно тендерной документации, данные экраны будут использованы для трансляции рекламы и сообщений метрополитена, а также для наблюдения за пассажирами. При этом победитель тендера должен быть определен 4 марта, а к декабрю данные системы должны начать работать.

Также указывается, что в метрополитене столицы России пояснили, что такие экраны нужны для того, чтобы информировать в экстренных ситуациях, оповещать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также демонстрировать справочную и коммерческую информацию. В то же время, в метро указали, что данные камеры не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

Кроме того, отмечается, что к системе будут иметь доступ работники метро и Центра организации дорожного движения столицы России, и сотрудники управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Вместе с тем, отмечается, что к данной системе также подключат внешнюю рекламную платформу, принадлежность которой не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля стало известно, что монолитные работы на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершены на 92%.