Москва, , 10:17 — REGNUM В России в 2021 году может закрыться каждое десятое предприятие, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Согласно данным проведённого опроса, в 2020 году более 40% компаний ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза.

Порядка 60% отметили сокращение выручки более чем на 30%, около 45% респондентов урезали фонд оплаты труда.

Вместе с тем, после послабления ограничительных мер спрос на товары и услуги у двух третей российских компаний не восстановился. Более 33% отметили снижение оборота в начале текущего года, у 27% он сохранился на уровне 2020 года. А каждое десятое предприятие (9,7%) планирует закрыться.

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Опросы «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки» проводятся институтом бизнес-омбудсмена России с июня 2020 года, в нём приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч компаний из всех регионов России.

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По словам премьер-министра Михаилу Мишустина, в обновлённой программе будут немного изменены условия. В частности, ставка льготных кредитов вырастет с 2% до 3%, что обусловлено постепенным восстановлением экономики. При этом в течение первого полугодия компаниям не нужно оплачивать основной долг и проценты по кредитам.

В правительстве рассчитывают, что помощью воспользуются примерно 75 тыс. предпринимателей и компаний, в которых работают примерно 1,5 млн человек.

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