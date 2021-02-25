Джакарта, , 10:17 — REGNUM Два иностранных танкера MT Horse и MT Freya под флагами Ирана и Панамы подозреваются в нарушении морских границ Индонезии и загрязнении окружающей среды, сообщает Antara.

Доказательства по этому делу были представлены агентством морской безопасности.

Министр транспорта Буди Сумади подчеркнул, что правительство серьезно относится к делу о заходе иностранных танкеров в воды Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр трудовых ресурсов Индонезии Ида Фаузия и министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно встретились, чтобы обсудить повышение квалификации работников туристического сектора.

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