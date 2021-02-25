Киев, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 8147 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 25 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Согласно опубликованным данным, за сутки в стране госпитализировали 2770 человек с COVID-19, зафиксированы 135 летальных случаев, связанных с болезнью, а также сделаны 159 прививок.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Ивано-Франковской и Житомирской областях — по 711 случаев в каждом регионе.

Всего за время пандемии на Украине подтверждён 1 млн 325 841 случай заражения, из них 25 596 случаев закончились гибелью пациента.

Напомним, ранее украинское издание «Европейская правда» сообщило, что к лету 2021 года на Украине может начаться коммерческая продажа вакцин от COVID-19.

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