Москва, , 10:12 — REGNUM Советский и российский актёр Борис Щербаков сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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«71-летний артист («Солдаты», «Легенда 17») получил положительный тест накануне 23 февраля. После этого ушёл на самоизоляцию», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Отмечается, что за последнее время со Щербаковым контактировали его супруга, актриса Татьяна Бронзова, а также сын Василий.