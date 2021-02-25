Москва, , 10:15 — REGNUM Компания Mitsubishi представит в России новый внедорожник Pajero Sport в мае 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Выпуск новой модели начнется весной 2021 года на предприятии Mitsubishi в Калуге.

Моторная линейка Pajero Sport почти не изменится, хотя в одобрении типа транспортного средства (ОТТС) ранее было указано, что внедорожник лишиться дизельного мотора. Однако в позже утвержденной спецификации сказано, что четыре версии модели будут оснащены турбированным дизельным агрегатом на 2,4 л мощностью 181 л. с., который будет идти в паре с шестиступенчатой «механикой» или с восьмидиапазонным «автоматом».

Кроме того, у внедорожника будут две версии с бензиновым двигателем 3.0 MIVEC, который в качестве трансмиссии получит восьмиступенчатую АКПП. Все версии получат систему полного привода Super Select II.

Отмечается, что стоимость нового Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем будет составлять менее 3 млн рублей.

Ранее компания Mitsubishi представила новый подключаемый гибридный вседорожник Eclipse Cross PHEV.

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