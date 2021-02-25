Красногорск, , 10:10 — REGNUM Владельцам автомобилей следует воздержаться от поездок, а пешеходам избегать деревьев. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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«Пожалуйста, минимизируйте поездки на личных автомобилях, будьте предельно внимательными за рулём», — говорится в обращении к автомобилистам.

Водителям рекомендуют не оставлять транспорт возле деревьев и шатких конструкций, а также на проезжей части. Пешеходам советуют избегать деревьев и линий электропередач, а ожидать общественный транспорт только на остановках.

В министерстве пояснили, за ночь в регионе выпало до десяти сантиметров снега, а днём ожидается потепление до четырёх градусов.