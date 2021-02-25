Москва, , 10:07 — REGNUM Из России в Турцию с 1 марта 2021 года начнут летать чартерные рейсы из нести городов. Свою полетную программу расширил российский туроператор TUI, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из Москвы в Анталью в настоящее время чартерные рейсы летают ежедневно. С 1 марта самолеты полетят из Санкт-Петербурга. С 6 марта стартует чартерная программа в Анталью из Самары и Уфы, с 7 марта — из Казани и из Ростова-на-Дону.

Начиная с марта в Турции должны начать постепенно снимать ограничения из-за пандемии. Стоимость тура на семь ночей на двоих начинается от 35 тыс. рублей в зависимости от питания и звёздности отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году чартеры в Анталью запланированы из 14 городов России.

Читайте также: Чартеры в Турцию в 2021 году полетят из 14 городов России