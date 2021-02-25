Пермь, , 10:06 — REGNUM В Перми появится муниципальное предприятие по содержание дорог в центральном планировочном районе. Проект инициированвременно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Дёмкиным, который указал на необходимость создания такой организации для повышения качества уборки дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что муниципальное предприятие начнет работу в зимнем сезоне 2021/2022. Гордумы поддержала инициативу градоначальника.

«Думаю, мы получим лучшее качество за те же самые деньги. Конечно, сначала придётся вложить средства в покупку техники. При этом мы решим сразу несколько задач: повысим качество работ, покажем другим подрядчикам пример качественного содержания. Кроме того, при необходимости можно будет направлять технику на работы в других районах города», — заявил Дёмкин.