Уфа, , 10:07 — REGNUM 141 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 28 165 случаев заражения этой инфекцией. При этом 22 332 человека справились с ней, в том числе 234 победили инфекцию за прошедшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 236 пациентов, а 5332 человек получают лечение на дому.

Отмечается, что за минувшие сутки в Башкирии была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. Всего в республике скончались 265 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 февраля в регионе было выявлено 142 случая заражения коронавирусом.

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