Тюмень, , 10:05 — REGNUM В Тюмени падение двух башенных кранов в сентябре 2020 года во время урагана признали несчастным случаем, связанным с производством. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Тюменской области.

Напомним, 2 сентября 2020 года на одной из строительных площадок Тюмени во время грозы упали два башенных крана, два работника ООО «Экс-Кран» были травмированы.

Расследование показало, что утром машинисты башенных кранов обследовали подъёмные сооружения перед работой, сделали записи об исправности техники в вахтенные журналы. Днём, во время разгрузки автомобиля с кирпичом, внезапно возник шквалистый ветер до 24 м/с, прекратилось электроснабжение. Во время грозы один из башенных кранов потерял устойчивость и упал, задев стрелой рядом установленный кран, который тоже упал. Оба крановщика получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.

«В ходе расследования установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ, несоблюдение нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов», — отметили в гострудинспекции по Тюменской области.

Решается вопрос о привлечении руководства ООО «Экс-Кран» к административной ответственности.

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