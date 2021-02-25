Ярославль, 25 февраля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В ночь на 25 февраля во время снегопада Ярославль убирали 64 единицы техники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

Социальные сети Владимира Волкова Владимир Волков дает указания Ярославу Овчарову

Вечером 24 февраля качество уборки города проверил мэр Ярославля Владимир Волков. Пресс-служба мэрии публикует фотографии градоначальника, сделанные на Красной площади. Напомним, два года назад Владимир Волков сообщал журналистам, что снимает квартиру именно в этом районе. После осмотра техники в соцсетях мэра Ярославля появился напутственный пост.

«Когда город спит, на улицах к своей работе приступает коммунальная техника. Сегодня ночью на уборку дорог первой и второй категорий вышли 64 единицы техники, а также более 70 дорожных рабочих. Пока нет снегопада, идёт работа по зачистке снежно-ледяных образований, раздвиганию снежных валов, обработке дорог песко-соляной смесью, а также вывозу снега на полигон», — заявил Владимир Волков.

Социальные сети Владимира Волкова Техника на Красной площади

В ДГХ уточняют, что ночной уборкой Ярославля занималось 16 комбинированных дорожных машин.

«Температурный режим пока не позволяет применять жидкие реагенты, поэтому будет использована песко-соляная смесь. Главная задача — не допустить заторов на улице, затруднения движения общественного транспорта, а также образования скользкости и наледи», — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Социальные сети Владимира Волкова Уборка тротуара

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления ГИБДД по Ярославской области Антона Царева, по нормативу для уборки Ярославля требуется 60 комбинированных дорожных машин, тогда как в ведении МБУ «Горзеленхозстрой» их всего 14.