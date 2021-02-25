Верхнеуральск, Челябинская область, , 10:04 — REGNUM На должность главы Верхнеуральского района Челябинской области претендуют шестеро кандидатов. Об этом сообщили журналистам в администрации муниципалитета.

Как пишет Накануне.Ru, среди них действующий глава Сергей Айбулатов. Также среди соискателей значатся глава Спасского сельского поселения Андрей Слободянюк, проживающий в Челябинске безработный Игорь Москвитин, мастер местной газовой службы Константин Бухтияров, пенсионер Павел Мулюков и ведущий инженер с ОАО ММК «Метиз» Павел Владельщиков.

Отметим, приём документов от кандидатов уже завершён. Конкурс назначен на 30 марта.